Progetto hub urbani Tre Comuni in gioco | Commercio vitale

Rimini, Riccione, Cattolica. Tree sette hubdi prossimità che sul territorio provinciale hanno già bussato alla porta della Regione Emilia-Romagna per chiedere i finanziamenti dei progetti volti a sostenere ildi vicinato. Nello specifico, Rimini e Riccione sono stati infatti già finanziati, mentre a stretto giro di vite uscirà anche un nuovo bando regionale per finanziare gli altri studi di fattibilità. Un risultato che viene accolto con favore da Alice Parma, vice capogruppo Pd in consiglio regionale. "L’Emilia-Romagna ha messo in campo importanti risorse per sostenere ildi vicinato, cuore pulsante delle nostre città e dei nostri borghi – considera l’ex sindaca di Santarcangelo –. Con oltre 15 milioni di euro destinati agli hube di prossimità, stiamo investendo per rivitalizzare i centri storici e le aree periferiche, con un focus particolare anche sulle piccole realtà delle aree interne della provincia di Rimini".