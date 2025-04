Prodi l’attacco di Maurizio Crozza in diretta tv | Ha venduto più roba lui di Amazon!

Prodi è ancora sulla graticola mediatica e politica dopo la ormai famigerata tirata di capelli alla giornalista Mediaset Lavinia Orefici. Quando sembrava che le acque della polemica si stessero quietando, ecco che arriva Maurizio Crozza a rompere le uova nel paniere al Professore. Il comico si lancia in una critica pesantissima dell'ex premier durante uno dei suoi ultimi spettacoli. E i social si riaccendono.Leggi anche: Prodi, Giletti mostra video di una lite dell'ex premier con un barista al bancone del bar: "Str****"Crozza scatenato contro Prodi: il video"Prodi ha una storia lunghissima. – esordisce così Maurizio Crozza – In fondo cosa vuoi che sia una tirata di capelli per uno che nella vita ha smantellato l'Iri che era l'Istituto per la ricostruzione industriale. Lo Stato prima di Prodi aveva tutto: banche, autostrade, telecomunicazioni, siderurgia, cantieri navali, alimentari.

