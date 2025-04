Internews24.com - Probabili formazioni Bayern Monaco Inter, oggi il test decisivo: tutte le idee di Inzaghi per domani!

di Redazioneillediper! Ecco l’11 che ha in menteLa Gazzetta dello Sport riporta gli ultimi aggiornamenti relativi alleper, la gara che andrà in scenasera all’Allianz Arena, valevole per l’andata dei quarti di finale di Champions League.ritrova Barella a centrocampo, sulla destra il favorito è ancora Darmian. Regolarmente in campo Bastoni, con la ThuLa in avanti.– «dovrebbe provare ad Appiano la sua formazione titolare anti Kompany, tenendosi però un margine per cambiare idea direttamente in Baviera .. Il portiere ex(Sommer, ndr) sarà, ovviamente, al suo posto da titolare in una difesa che ritroverà pure un altro centrale dal passato felice in Germania come Pavard, tripletista in Baviera nella stagione del Covid.