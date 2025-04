Calciomercato.it - “Priva di fondamento”: Paratici-Milan, caos e annuncio UFFICIALE

Lettera di protesta alla FIGC per far saltare l’approdo in rossonero dell’ex dirigente della Juventus? Arriva il comunicatoFa ancora discutere il dietrofront delsu, con l’accordo saltato dopo che le parti avevano raggiunto un accordo totale. L’ex dirigente della Juventus, squalificato fino al 20 luglio per le plusvalenze ai tempo in cui era in bianconero, sarebbe dovuto diventare il nuovo Direttore sportivo del club di Red Bird. Ora sono risalite le quotazioni di Igli Tare.“di”:(LaPresse) – Calciomercato.itIeri sera a ‘Pressing’ Ivan Zazzaroni aveva parlato di forti pressioni, anche a livello federale, per non far rientrarenel calcio italiano, di conseguenza per far saltare l’accordo col: “Il contratto era pronto, poi ci sono state pressioni molto forti, pure in Federazione.