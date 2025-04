Primavera tempo di nuovi profumi per la casa Freschi floreali o che sanno di pulito In piccoli oggetti di design

Primavera, tempo di nuovi profumi (anche) per la casa: Freschi, floreali, che "sanno di pulito". Con la nuova stagione, anche gli ambienti domestici hanno bisogno di una ventata di freschezza. Le tendenze? Fragranze ai fiori, note che evocano alle prime sere trascorse all'aria aperta, essenze di pulito. Per una casa pronta alla fresca brezza primaverile. profumi al riso: la fragranza rassicurante è nuova tendenza tra le essenze. profumi per la casa, le fragranze per la Primavera. C'è voglia di freschezza, di pulizia e di tranquillità nell'aria.

