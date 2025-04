Primavera a teatro - speciali suggerimenti dal territorio" a Cavriglia.

Arezzo, 7 aprile 2025 – Inizia alComunale dila serie di eventi “dal", organizzata dal Comune e da Materiali Sonori. Fra aprile e maggio verranno proposti sei spettacoli inseriti nelle rassegne “Possa la mia vita servire” (dedicata alcivile e d’autore) e “L’Urgenza del” (indirizzata verso le compagnie amatoriali). Venerdì 11 aprile alle ore 21.15 si comincia con “Variazioni Enigmatiche”, un impegnativo testo di Eric-Emmanuel Schmitt, importante drammaturgo e scrittore francese naturalizzato belga, fra gli autori teatrali più rappresentati sui palcoscnici europei. A mettere in scena la piece sono Silvano Alpini e Francesco Marini, in una produzione dell’Associazione Culturale Masaccio con la regia dello stesso Alpini.

