Prima visita di Re Carlo e Regina Camilla in Italia, appuntamenti a Roma e Ravenna.

Roma (ITALPRESS) – E' previsto a Ciampino per questo pomeriggio l'atterraggio dell'aereo che porta Re Carlo e la Regina Camilla in Italia per la Prima volta dopo l'incoronazione. La visita durerà in tutto 4 giorni, fino al 10 aprile, e vedrà due tappe principali, Roma e Ravenna. E' stato cancellato l'appuntamento in Vaticano, come già annunciato in precedenza, a causa delle condizioni di salute di Papa Francesco. In una nota Buckingam Palace aveva precisato che la decisione era stata presa "di comune accordo" per consentire al Pontefice di rispettare il periodo di convalescenza raccomandato dai medici.La visita di Carlo e Camilla assume un doppio significato per la coppia reale, perché oltre ad essere la Prima in Italia da sovrani cadrà anche in concomitanza con l'anniversario del loro matrimonio, il 9 aprile.

