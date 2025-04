Ilgiorno.it - Prima le botte poi la fuga col furgone e i documenti del datore di lavoro: due dipendenti fermati per rapina

Lodi, 7 aprile 2025 -e via cole ideldi, dueper. E’ il bilancio del violento episodio, su cui stanno indagando gli uomini della Questura di Lodi, denunciato da un imprenditore 40enne di Lodi nella giornata di oggi, lunedì 7 aprile 2025. L’uomo ha chiesto aiuto poco dopo mezzogiorno. Accusava ferite e traumi al volto e al costato. Il 40enne, a capo di un’azienda di Lodi di cui le forze dell’ordine preferiscono non divulgare i riferimenti e non precisano il settore, ha denunciato alla Polizia di Stato di aver subito una. Sull’episodio vige stretto riserbo ma, nella tarda mattinata, i duesono statidalla Polizia di Stato con l’accusa di. Avrebbero infatti agito e poi cercato la, a bordo di un, che invece è stato intercettato dalle pattuglie ed appartiene proprio al 40enne.