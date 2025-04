Ilfattoquotidiano.it - “Prima di morire voglio vedere cosa c’è oltre il calcio”: la risposta di Ranieri di fronte all’insistenza di Buffon

“A una certa età si deve anche vivere“. In studio c’è Gigi, davanti al microfono Claudio. La sua Roma ha appena pareggiato per 1 a 1 contro la Juventus, tenendo ancora vivo il sogno di centrare una qualificazione alla prossima Champions League. Sarebbe un miracolo, se si pensa alle condizioni in cui era la squadra giallorossa quando fu presa in mano da: a due punti dalla zona retrocessione e senza un’identità . “Perché mai fare un passo indietro alla luce dei risultati ottenuti?”, chiedenel post-partita di Dazn. “Gigi, ti ringrazio. ma onestamente io avevo già smesso l’anno scorso”, replica l’allenatore. Ma l’ex portiere insiste: “La trovo veramente una decisione assurda, lei con i fatti sta facendoche può raggiungere grandi traguardi“.E alloradà unacompleta e chiara: “Sono più di 35 anni che sto girando il mondo e non lo conosco.