Prezzo petrolio cala ancora Wti a 6045 dollari

Prezzo del petrolio ancora in calo dopo il tonfo di venerdì. Il Wti con consegna a maggio passa di mano a 60,45 dollari con un calo del 2,48% mentre il Brent con consegna a giugno è scambiato a 64,01 dollari con una flessione del 2,39%.

Prezzo petrolio cala ancora, Wti a 60,45 dollari. Prezzo petrolio cala ancora, Wti a 64,54 dollari. Borse oggi, le news dopo i dazi. Crollo in Asia: Cina in rosso, Tokyo -7,44%. Hong Kong e Taiwan perdono quasi il 10%. Il prezzo del petrolio cala ancora, Wti a 64,54 dollari: la quotazione perde il 3,60%. È la peggior settimana dal 2022. Carburanti, Codacons: Petrolio cala ma prezzi benzina scendono poco

