Prezzi di hotel e B&B in aumento per il 25 aprile | le città più economiche

aprile molti italiani stanno programmando un breve viaggio per godersi qualche giorno di relax. Tuttavia, chi sta cercando un alloggio per questa occasione si sarà già accorto di un fenomeno ormai consolidato: i Prezzi di hotel e b&b subiscono aumenti significativi nei periodi di alta domanda.Per capire meglio a quanto ammontano gli aumenti, abbiamo effettuato una ricerca utilizzando i principali motori di ricerca e raccogliendo dati sui Prezzi medi di soggiorni per 2 persone dal 24 al 28 aprile.I risultati mostrano rincari anche del 50% rispetto a periodi meno richiesti, con le principali città d'arte come Roma, Firenze e Venezia che registrano i costi più elevati. Al contrario, Palermo, Cagliari e Bari si confermano tra le destinazioni più economiche per chi desidera un viaggio senza spendere una fortuna.

