Previsioni meteo il freddo sta per finire nei prossimi giorni salgono le temperature

Italia verso una fase di stabilità climatica epiù miti. Secondo gli esperti, l’attuale afflusso di aria fredda di origine artica che interessa la penisola da Nord a Sud è destinato a esaurirsi rapidamente, già entro mercoledì 9 aprile, lasciando spazio a un anticiclone sub-tropicale in fase di rafforzamento.Leggi anche:Italia, è allerta vento: le regioni a rischio buferaLunedì 7 aprile: ultimi effetti dell’aria freddaLeindicano che fino alla prima parte di mercoledì persisterà una massa d’aria fredda e secca, con precipitazioni isolate in Sardegna e Sicilia. Nel resto d’Italia il cielo sarà in prevalenza soleggiato, con possibili velature e passaggi nuvolosi sparsi.Leresteranno inferiori alle medie del periodo: i valori massimi non supereranno i 12-14°C nelle aree pianeggianti e costiere, mentre le minime scenderanno vicino allo zero al Nord e sotto lo zero in molte zone collinari.