Previsione Bitesize | Peterborough United vs Birmingham City – 08 04 25

Breaking:Concorrenza: League OneMercato: Goal da segnare in entrambe le metàProbabilità: 7/10 @ PribetSapendo che possono prenotare ufficialmente un ritorno di campionato immediato martedì sera,viaggerà a Londra Road quando incontreranno.A partire dai padroni di casa, mentreavrebbe potuto aprire la campagna del 2024/25 con gli occhi per assicurarsi un altro punto di spareggio, gli uomini di Darren Ferguson non sono riusciti drasticamente a trovare alcun tipo di stabilità. Ancora saldamente seduto nella metà del tavolo della League One, il Posh si prenderà per una sfida dei pesi massimi qui. Facendo un immediato ritorno alla perdita di modi durante il fine settimana mentre si accasciavano a un dotto di 4-0 per le mani di Northampton, l’ex boss di Doncaster avrà un grande mal di testa sulle evidenti lotte difensive della sua squadra.