Lanazione.it - Presunti abusi a scuola, “Non una di meno” in piazza. ‘Ragazza, noi ti crediamo’

Pistoia, 7 aprile 2025 – Continua a tener banco, in città, il caso delle presunte violenze sessuali di un docente di un istituto superiore nei confronti di una studentessa minorenne. Sul tema è intervenuto anche il collettivo femminista “Non una di”, che per martedì pomeriggio (ore 18.30) indella Sala ha organizzato una manifestazione contro la violenza di genere, in ricordo delle vittime di femminicidio. “Non siamo stupite di leggere questa notizia, che conferma quello che denunciamo tutti i giorni – afferma Nudm – Viviamo in una società che normalizza la violenza di genere e questa ne è l’ennesima prova. Troppo spesso uomini messi in una posizione di potere arrivano ad abusare, anche sessualmente, troppo spesso chi subisce violenza e denuncia non viene creduta, ma sminuita, etichettata come esagerata e pazza.