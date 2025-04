Presenza di mercurio oltre i limiti | Gros Market richiama lotti di gamberi rosa e pesce spada

Gros Market ha richiamato lotti di gamberi rosa Tirreno Fish e pesce spada Frime per eccesso di mercurio. I prodotti, potenzialmente dannosi per la salute, non vanno consumati e possono essere restituiti anche se già congelati. I lotti interessanti dall'allerta alimentare. Leggi su Fanpage.it hatodiTirreno Fish eFrime per eccesso di. I prodotti, potenzialmente dannosi per la salute, non vanno consumati e possono essere restituiti anche se già congelati. Iinteressanti dall'allerta alimentare.

Mercurio oltre i limiti: richiamati gamberi rosa e pesce spada. Presenza di mercurio oltre i limiti: Gros Market richiama lotti di gamberi rosa e pesce spada. Allarme mercurio nel tonno in scatola: oltre la metà dei campioni analizzati supera i limiti di legge. Tranci di pesce spada ritirati dai supermercati, mercurio oltre i limiti: marchio e lotto richiamato. Richiamato dal mercato pesce spada per troppo mercurio: tre i lotti interessati. Mercurio oltre i limiti: richiamata bistecca di pesce spada.

