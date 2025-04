Anteprima24.it - Presentato a Torrecuso il progetto “Resto Qui”. Tante le idee necessarie per migliorare ed incrementare la partecipazione giovanile

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minutiPochi giorni fa asi è tenuta la presentazione pubblica delQui – Barcamp Giovani: Cultura, Innovazione, Impresa” che ha come promotore il Comune di, con il sostegno della Regione Campania e del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale Obiettivi del, e come partner ‘Nuova Pro Loco Torricolus aps’, Forum dei Giovani, Associazione ‘Gramigna’, Studio Tolino e StartUp Europa Lab. IlQui” è nato per contrastare il fenomeno dello spopolamento nelle aree interne del Sannio, stimolando nei ragazzi il senso di appartenenza al proprio territorio e offrendo loro strumenti, competenze e occasioni di confronto e crescita. Attraverso la metodologia del Barcamp, si vogliono quindi favorire dinamiche diattiva, dialogo tra pari,progettuali e sviluppo di iniziative imprenditoriali in ambito culturale, sociale e tecnologico.