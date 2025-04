Preordini Switch 2 Nintendo li ha posticipati per colpa dei dazi di Trump

Wired.it - Preordini Switch 2, Nintendo li ha posticipati per colpa dei dazi di Trump Leggi su Wired.it Gli acquisti anticipati della console negli Stati Uniti non partiranno come previsto il 9 aprile: è una delle prime conseguenze concrete delle nuove tasse sull'import

