Premier League | Southampton retrocede in Championship Juric si dimette

, 7 aprile 2025 – Laemette il primo verdetto: dopo una sola stagione dal ritorno in massima serie, ilnuovamente in, con sette giornate d'anticipo. La squadra di, infatti, si trova all'ultimo posto con soli 10 punti conquistati in 31 gare, a fronte di due vittorie, quattro pareggi e ben 25 sconfitte. Il tecnico croato si è insidiato sulla panchina dei Saints il 21 dicembre del 2024, dopo essersi liberato dalla Roma. Il 18 settembre, la società giallorossa aveva scelto di puntare su di lui per sostituire De Rossi dopo un inizio di stagione difficile, ma la sua esperienza sulla panchina capitolina è stata tutt'altro che memorabile, con l'esonero che è arrivato dopo poco meno di due mesi dalla firma del contratto. A quel punto,ha sposato la causa del, ultimo in classifica, firmando un accordo di 18 mesi valido fino al 30 giugno del 2026.