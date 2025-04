Sport.quotidiano.net - Premier League, Liverpool battuto. Arsenal ancora lontano: pari nel derby di Manchester

Leggi su Sport.quotidiano.net

Londra 7 aprile 2025 - Dopo il turno infrasettimanale si torna in campo inanche nel weekend per disputare la giornata numero 31 del proprio campionato. Cade ila Londra, ma non ne approfitta l', fermato suldall'altra squadra di. Scatto salvezza per il Wolverhampton e retrocessione aritmetica per il Southampton, la più veloce della storia del massimo campionato inglese. Ainvece regna l'imprecisione neldopo una reti bianche. In zona Champions chance di sorpasso sulle rivali da parte del Newcastle nel posticipo di questa sera. L'esito delle partite del weekend Il turno numero 31 disi apre con due pareggi, il primo è quello di, dove l'Everton ferma sull'1-1 l'in una partita molto equilibrata, ma poco entusiasmante.