Premiato per il suo racconto, lo scrittore Domenico Pujia nel Castello di Castrovillari

Monterosso – Il 5 aprile looriginario di Monterosso Calabro coglie un nuovo successo nell’ambito del Premio Letterario ” Di terrore, di mistero e altri racconti “ con ildal titolo “La Vergine sella Soglia”, che si è tenuto presso ilAragonese di. Unambientato nella Calabria del 1946, dove in un paesino nell’entroterra vive Nina, una fascinosa ragazza con una misteriosa capacità traumaturgica, che sembra legata ad antichi rituali greci, che consisteva nell’addormentarsi in luoghi sacri per poi ottenere in sogno guarigioni miracolose .. Secolari apparizioni di una croce aurea, che una epigrafe vuole che nella croce siano state conservate alcune gocce del sangue di Cristo. ., le ricerche di due studiosi si intrecciano con la storia di Nina .