Preghiera della sera 7 Aprile 2025 | Tu sei il sommo bene

“Tu sei il”. Eleviamo la nostradi oggi Lunedì chiedendo al Padre di inviare su di noi il Suo Santo Spirito. Con questa semplice orazione affidiamoci a Dio perché faccia scendere su di noi la Sua protezione per noi e i nostri cari. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio ed allo . L'articolo: “Tu sei il” proviene da La Luce di Maria.

Vescovi a 3 chilometri dalla Corea del Nord, in preghiera per la pace lungo la recinzione in filo spinato.

La Chiesa in preghiera per il Papa: ogni sera il Santo Rosario in Piazza San Pietro.

Ramadan 2026 in Francia: date e orari provvisori per il ftour / Iftar.

In Piazza San Pietro la preghiera del rosario per il Papa.

Papa al Gemelli: il card. Tagle guiderà il Rosario di stasera in piazza San Pietro.

L’appello del Papa: il 7 ottobre preghiera e digiuno per implorare la pace nel mondo.