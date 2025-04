Ilgiorno.it - Precipita con il parapendio, recuperato con l’elisoccorso

TREMOSINE (Brescia)Non controlla la vela, perde quota e si schianta in una zona impervia. Brutta avventura ieri per un 59enne che si dedicava al. L’uomo è ferito ma, sembra, non in modo grave. Era impegnato nel sorvolo del lago di Garda quando alle 13 per motivi in corso di accertamento èto sopra Tremosine, in località malga Ciapa, all’altezza della grotta Tremalzo. Sul posto è intervenuta l’eliambulanza: per recuperarlo i soccorritori si sono dovuti calare con il verricello. Una voltail ferito, lo hanno issato a bordo e condotto in Poliambulanza in codice giallo. Non sarebbe in condizioni preoccupanti. B.R.