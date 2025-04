Precedenti Bayern Monaco Inter la finale di Madrid e poco altro | il bilancio sorride ai bavaresi

Precedenti Bayern Monaco Inter, la finale di Madrid e poco altro: il bilancio sorride ai bavaresi. Sarà la decima sfida tra i due clubQuando si parla di Bayern Monaco Inter, la mente dei tifosi nerazzurri va inevitabilmente a quella memorabile vittoria in finale di Champions League a Madrid nel 2010. Ma gli incroci del passato tra le due squadre sono stati molteplici, l'ultimo nel 2022-2023: il bilancio complessivo sorride ai bavaresi. Ecco cosa scrive la Gazzetta dello Sport a riguardo.Precedenti Bayern Monaco Inter – «Questa sarà la decima sfida tra il Bayern Monaco e l'Inter in competizioni europee: la squadra tedesca che ha vinto 5 delle 9 Precedenti (un pareggio e 3 successi nerazzurri), inclusa la più recente in Champions (successo per 2-0 sia all'andata che al ritorno nella fase a gironi 2022-23)».

