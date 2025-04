Iltempo.it - Prandini (Coldiretti): Dazi Usa sul vino? Preoccupati, diventerebbe solo di lusso. Serve diplomazia

(Agenzia Vista) Roma, 07 aprile 2025 "Le esportazione del settore vitivinicolo nel 2024 hanno raggiunto un record storico. Il primo mercato è quello statunitense. Siamo significativametneper l'introduzione di, perché andrebbero a posizionare il nostro prodottosu una fascia altissima in termini di riferimenti sul mercato. Sarà quindi fondamentale tenere aperti i canali della, per far rientrare questo situazione iscresciosa in tempi brevi dando certezza agli imprenditori" così il presidente diEttore, a margine di Vinitaly. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev