Prada pronto a chiudere l’affare Versace | la valutazione scende a un miliardo

Dai tre miliardi iniziali a 1,5 di inizio marzo, fino all’attuale singolo. L’acquisizione dida parte disembra ormai in dirittura d’arrivo, ma la cifra dell’operazione si è abbassata ulteriormente. Secondo quanto riportato Repubblica e Corriere della Sera il brand del gruppo Capri Holdings ha registrato un nuovo calo di, che favorirebbe quindi. E c’è anche una deadline già fissata: quella del 10 aprile. La data era già stata indicata come scadenza delle trattative in esclusiva con il venditore, la Capri Holdings, e ora potrebbe essere quello il giorno dell’annuncio dell’operazione.Offerta solo pere non per Jimmy ChooL’offerta di unriguarderebbe il solo marchioe non Jimmy Choo, come filtrato in passato. Secondo gli analisti di Equita, come riportato da Calcio e Finanza, «le ipotesi che il deal si concentri sul solo marchio(senza Jimmy Choo) e che il prezzo possa essere inferiore rispetto alle indiscrezioni iniziali rappresentano un elemento di mitigazione del rischio, non solo per l’esborso inferiore ma anche per la possibilità di concentrarsi sul rilancio del marchio principale».