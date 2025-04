Pozzuoli Gaia massacrata dall’ex e due complici | Voleva uccidermi Sono viva per miracolo

Leggi su Citypescara.com

La loro storia era finita a gennaio, dopo ripetute violenze domestiche., madre di un bambino, si era trasferita altrove per sfuggire agli abusi. Ma nella notte tra sabato e domenica, l’incubo è tornato: “Ero in macchina quando lui è arrivato. Mi ha aperto lo sportello e mi ha scaraventata fuori”, racconta.L’aggressore, accompagnato da due amici, ha cominciato a colpirla con schiaffi, pugni e calci, trascinandola per i capelli lungo l’asfalto. Poi il tentativo di ucciderla: l’ha spinta verso la balaustra del belvedere dicercando di gettarla di sotto., con uno sforzo disperato, è riuscita a resistere e a salvarsi.Non finisce qui. I tre hanno provato a caricarla a forza in un’auto, maha trovato il cellulare dell’ex e, approfittando di un momento di distrazione, è riuscita a chiamare suo padre.