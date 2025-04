Pozzuoli Gaia massacrata dall’ex e due complici | Voleva uccidermi Sono viva per miracolo

Gaia, madre di un bambino, si era trasferita altrove per sfuggire agli abusi. Ma nella notte tra sabato e domenica, l’incubo è tornato: “Ero in macchina quando lui è arrivato. Mi ha aperto lo sportello e mi ha scaraventata fuori”, racconta Gaia.L’aggressore, accompagnato da due amici, ha cominciato a colpirla con schiaffi, pugni e calci, trascinandola per i capelli lungo l’asfalto. Poi il tentativo di ucciderla: l’ha spinta verso la balaustra del belvedere di Pozzuoli cercando di gettarla di sotto. Gaia, con uno sforzo disperato, è riuscita a resistere e a salvarsi.Non finisce qui. I tre hanno provato a caricarla a forza in un’auto, ma Gaia ha trovato il cellulare dell’ex e, approfittando di un momento di distrazione, è riuscita a chiamare suo padre. Leggi su Citypescara.com La loro storia era finita a gennaio, dopo ripetute violenze domestiche., madre di un bambino, si era trasferita altrove per sfuggire agli abusi. Ma nella notte tra sabato e domenica, l’incubo è tornato: “Ero in macchina quando lui è arrivato. Mi ha aperto lo sportello e mi ha scaraventata fuori”, racconta.L’aggressore, accompagnato da due amici, ha cominciato a colpirla con schiaffi, pugni e calci, trascinandola per i capelli lungo l’asfalto. Poi il tentativo di ucciderla: l’ha spinta verso la balaustra del belvedere dicercando di gettarla di sotto., con uno sforzo disperato, è riuscita a resistere e a salvarsi.Non finisce qui. I tre hanno provato a caricarla a forza in un’auto, maha trovato il cellulare dell’ex e, approfittando di un momento di distrazione, è riuscita a chiamare suo padre.

Gaia, picchiata a sangue a Pozzuoli: indagine sui complici dell’ex marito - I carabinieri stanno effettuando accertamenti sul racconto di Gaia, la 25enne aggredita dal marito a Pozzuoli, per risalire all'identità delle due persone ... (fanpage.it)

Gaia massacrata di botte dal suo ex a Pozzuoli «Vivo con la paura della morte» – LE FOTO - POZZUOLI – È viva per miracolo Gaia, la ragazza picchiata brutalmente dal proprio ex che ha anche tentato di ucciderla a Pozzuoli. Il suo corpo è tempestato di lesioni ed ha il naso rotto. «Sono una s ... (cronacaflegrea.it)

Gaia, massacrata dall'ex fidanzato con due complici: "Voleva uccidermi, così mi sono salvata" - Il suo corpo è stato tempestato di lesioni. La ragazza ha un volto tumefatto, che porta i segni di quello che sarebbe potuto essere l'ennesimo femminicidio ... (today.it)