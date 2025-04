Posticipo Serie A Bologna-Napoli 1-1

Napoli che fa 1-1 al Dall'Ara in casa del Bologna.Partenopei a 3 punti dalla vetta. Partenopei in vantaggio al 18' con una prepotente percussione di Anguissa che si fa mezzo campo,salta anche Skorupski e deposita in rete. Ravaglia (subentrato a Skorupski,infortunato) para su McTominay.Ci prova Aebischer,alto di poco Il Bologna aumenta i giri.Scuffet ferma Dallinga e Lucumi, ma non può nulla al 64' sul gran colpo di tacco di Ndoye (assist Odgaard). Napoli alle corde, ma punteggio non cambia più: regge l'1-1. Leggi su Servizitelevideo.rai.it 22.45 Dopo l'Inter, pareggia anche ilche fa 1-1 al Dall'Ara in casa del.Partenopei a 3 punti dalla vetta. Partenopei in vantaggio al 18' con una prepotente percussione di Anguissa che si fa mezzo campo,salta anche Skorupski e deposita in rete. Ravaglia (subentrato a Skorupski,infortunato) para su McTominay.Ci prova Aebischer,alto di poco Ilaumenta i giri.Scuffet ferma Dallinga e Lucumi, ma non può nulla al 64' sul gran colpo di tacco di Ndoye (assist Odgaard).alle corde, ma punteggio non cambia più: regge l'1-1.

