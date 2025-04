Poste Italiane negli uffici irpini la cartolina filatelica dedicata alla Pasqua

Poste Italiane dedica anche quest'anno una colorata cartolina alla Pasqua disponibile negli uffici postali con sportello filatelico della provincia di Avellino e nei dieci Spazio Filatelia del territorio oltre che online. Un'altra occasione per i collezionisti o semplicemente per chi vuole.

