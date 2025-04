Bergamonews.it - Postamat sicuri: installate 819 telecamere di videosorveglianza in Bergamasca

Bergamo. Nella notte di sabato è avvenuto un tentativo di attacco all’Atmdell’ufficio postale in via Roma di Castelli Calepio. Decisivo l’intervento degli operatori della sala di controllo di Milano di Poste Italiane, attivo H24, competente anche per il territorio bergamasco. L’allarme è scattato per la manomissione dell’erogatore Atm, intorno alle ore 04:49. Dalleremotizzate, si notano tre individui incappucciati intenti a forzare l’Atm. Tempestivamente viene attivata la sirena con sintesi vocale che riesce a mettere in fuga i malviventi, contemporaneamente vengono chiamate le forze dell’ordine che giunte sul posto, effettuano i primi rilievi e informano che l’Atm è stato danneggiato a seguito del tentativo di introduzione di esplosivo. Da un successivo controllo perimetrale non si evidenziano altri danni all’ufficio postale.