Posso rimanere incinta se il ciclo non è ancora tornato dopo la gravidanza?

Buongiorno dottoressa, le scrivo perché io e mio marito vorremmo tanto cercare una seconda. Le premetto che ho partorito da soli 7 mesi, forse è presto per pensarci, ma fisicamente mi sento bene e pronta per iniziare a provarci. Inoltre vorremmo anche non aspettare troppo perché non siamo più giovanissimi e poi ci terremmo tanto a dare un fratellino al nostro piccolo che abbia più o meno la stessa età.Tutto ciò premesso, ilnon è. Allattosolo la mattina e la sera e da un solo seno perchè dall’altro ho perso il latte, ma ad oggi non ho avuto neanche una minima perdita, ho provato anche a verificare con gli stick ma non risulto fertile.Quanto può tardare il capoparto? È così influenzato dall’allattamento? Non vorrei mai togliere il latte al mio bimbo per tornare ad essere fertile, per lui è una coccola importante oltre che salutare.