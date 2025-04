Sport.quotidiano.net - Portuense-Comacchiese: Scontro diretto decisivo con tre espulsioni in campo

Leggi su Sport.quotidiano.net

: Wangue, Buriani, Sovrani, Di Domenico, Alberi, Masu, Simeoni, Sassoli, Fantoni (41’st Omodela), Braghiroli, Baglietti (20’st Biasini). All. Baiesi.: Campi, Centonze, Ferri, Taroni, Temporin, Minieri, Tavolieri (45’st Vultaggio), Fregnani, Gherlinzoni, Noschese (22’st Fiorini), Marongiu (37’st Elshazly). A disp: Farinelli, Manfrini, Grassi, Grigatti, Felloni, Bushi. All. Candeloro. Arbitro: Marino Caiazzo di Reggio Emilia. Marcatori: 29’pt Masu, 34’ Marongiu, 10’st Gherlinzoni. Note: espulsi Minieri al 32’st, 40’st Sassoli e 44’st Alberi. Lasprofonda al penultimo posto, in coabitazione con il Consandolo; è fuori dalla zona retrocessione diretta solo per la differenza reti, ma il prossimo turno ad Argenta ci sarà locon la squadra di Dirani, travolta a Crespellano dal Petroniano.