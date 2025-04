Zon.it - Porta Ovest verso il traguardo finale: il Comune accelera sulla viabilità esterna

Il cantiere disi avvicina alla conclusione. Le gallerie, come evidenziato anche in prima pagina dal quotidiano La Città e da salernonotizie.it, sono ormai prossime al completamento definitivo.Intanto, ildi Salerno si sta muovendo per non farsi cogliere impreparato. L’obiettivo è dotare l’area di un sistema diadeguato, capace di sostenere un’infrastruttura ritenuta strategica per alleggerire il traffico pesante tra gli svincoli autostradali e il porto cittadino.Nei giorni scorsi sono state avviate le procedure di esproprio, con un focus particolare sull’area del Cernicchiara. In parallelo, in attesa del progetto esecutivo, l’amministrazione comunale – attrala Regione Campania – ha dato il via all’iter per assicurare al cantiere tutti i servizi essenziali alla realizzazione dell’opera.