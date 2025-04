Tg24.sky.it - Pordenone, uomo ucciso a colpi di pistola dopo una lite davanti a un bar

Hanno litigato, poi uno dei due ha estratto unae ha sparato due o treuccidendo l'altro. L'è poi fuggito facendo perdere le sue tracce, prima di essere arrestato nel corso della notte La vittima è Vladimir Topjana, 43enne di nazionalità albanese, freddatoa un bar a Fontanafredda, in provincia di. Secondo quanto riporta il Messaggero Veneto, la vittima era in compagnia di un parente. I due, entrambi albanesi, sembra che fossero seduti su una panchina quando si sono avvicinati altri due uomini, arrivati in auto, su un'Audi bianca.Intercettato alla guida dell'auto su cui era fuggitoI quattro per motivi non ancora chiariti hanno avuto una discussione presto trasformatasi in, fino a quando uno dei due arrivati in auto ha impugnato un'arma e ha sparato colpendo la vittima alla testa.