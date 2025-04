Pordenone spara tra i clienti del bar e uccide 43enne dopo lite | 30enne catturato dopo la fuga

dopo una lite davanti a un bar di Fontanafredda, il trentenne ha estratto l’arma facendo fuoco da distanza ravvicinata appena fuori dal locale, incurante della presenza di altri clienti nel locale che in quel momento era affollato per la partita di calcio. È la sequenza dell’omicidio di Vladimir Topjana, avvenuto nella serata di domenica. Il killer fermato dopo alcune ore di fuga. Leggi su Fanpage.it unadavanti a un bar di Fontanafredda, il trentenne ha estratto l’arma facendo fuoco da distanza ravvicinata appena fuori dal locale, incurante della presenza di altrinel locale che in quel momento era affollato per la partita di calcio. È la sequenza dell’omicidio di Vladimir Topjana, avvenuto nella serata di domenica. Il killer fermatoalcune ore di

