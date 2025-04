Pontenure la minoranza | Una stangata le nuove tariffe dei servizi scolastici

minoranza di “Pontenure nel cuore” - l’Amministrazione comunale di Pontenure ha aumentato le tariffe dei servizi scolastici. Sono aumentate le tariffe per l’assistenza prescolastica e per il trasporto scolastico. In. Ilpiacenza.it - Pontenure, la minoranza: «Una stangata le nuove tariffe dei servizi scolastici» Leggi su Ilpiacenza.it «Con delibera del 15 novembre 2024 – interviene il gruppo consiliare didi “nel cuore” - l’Amministrazione comunale diha aumentato ledei. Sono aumentate leper l’assistenza prescolastica e per il trasporto scolastico. In.

Pontenure, la minoranza: «Una stangata le nuove tariffe dei servizi scolastici».

“Raffica di aumenti e divieti, l’amministrazione di Pontenure penalizza le associazioni” - "Con una delibera dello scorso novembre la giunta comunale di Pontenure ha aumentato le tariffe per l'utilizzo degli spazi pubblici e e delle attrezzature ... (piacenzasera.it)

