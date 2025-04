Pontecorvo boom di presenze alla fiera agricola del Basso Lazio trentamila visitatori nel fine settimana

presenze, si calcola almeno trentamila, alla fiera agricola del Basso Lazio di Pontecorvo. Successo straordinario, numeri triplicati rispetto al 2024. Le aree parcheggio esaurite già dalle prime ore del mattino, centinaia di auto in sosta lungo le direttrici stradali di accesso al. Frosinonetoday.it - Pontecorvo, boom di presenze alla fiera agricola del Basso Lazio, trentamila visitatori nel fine settimana Leggi su Frosinonetoday.it Migliaia di, si calcola almenodeldi. Successo straordinario, numeri triplicati rispetto al 2024. Le aree parcheggio esaurite già dalle prime ore del mattino, centinaia di auto in sosta lungo le direttrici stradali di accesso al.

