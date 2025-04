Lanazione.it - Pontassieve: Apertura della stagione ciclistica giovanile con la Coppa Croce Azzurra

Sul pianeggiante circuitozona sportiva di, si è aperta lain provincia di Firenze, con le due gare esordienti e quella per allievi nel ricordo del giovane Tommaso Cavorso e valide per la. Oltre 200 gli atleti impegnati nella manifestazione organizzata dalla società sportiva Aquila di Ponte a Ema che ha messo in risalto la bravura e la forza degli esordientiColtano Grube e del Pedale Toscano, e gli allievi dell’Iperfinish, autentica dominatricegara. Nella gara diper esordienti 1° anno volata vincente di Edoardo Stefanini sull’umbro Battistelli e sul compagno di squadraPolla. Conclusione allo sprint anche nell’altra gara e successo del valdarnese Niccolò Iacopi sul compagno di squadra Frasconi e su Marini.