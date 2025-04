Polizze catastrofali dalla proroga a tutti i dettagli del nuovo decreto da Confcommercio

Come noto, nei giorni scorsi, è arrivata l'attesa proroga del termine dell'obbligo di sottoscrizione della polizza catastrofale (decreto Legge 31 marzo 2025, n.39), che ha previsto il differimento dei termini di obbligatorietà delle coperture assicurative dei danni causati da eventi catastrofali e calamità naturali ai beni materiali iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale per le imprese.Il rinvio deciso dal Consiglio dei Ministri sarà infatti differenziato a seconda della dimensione d'impresa: il termine è differito all'1 ottobre 2025 per le medie imprese e all'1 gennaio 2026 per le piccole e micro imprese.Rimane invece fermo all'1 aprile il termine per le grandi imprese, per le quali non scatteranno però le sanzioni: per ulteriori 90 giorni non si terrà conto dell'eventuale inadempimento.

