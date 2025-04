Poliziotto aggredito a Palermo l' allarme del sindacato | In strada sempre meno operatori

Palermo, che fa seguito ad altri gravi episodi occorsi nel capoluogo siciliano in danno di poliziotti chiamati ad adempiere al proprio dovere a tutela della sicurezza dei cittadini tutti” Lo ha detto il palermitano Vittorio. Palermotoday.it - Poliziotto aggredito a Palermo, l'allarme del sindacato: "In strada sempre meno operatori" Leggi su Palermotoday.it “Un nuovo atto di violenza nei confronti della polizia di Stato a, che fa seguito ad altri gravi episodi occorsi nel capoluogo siciliano in danno di poliziotti chiamati ad adempiere al proprio dovere a tutela della sicurezza dei cittadini tutti” Lo ha detto il palermitano Vittorio.

