Pnrr le opere della sanità sono in grave ritardo Per la Cgil il rischio è che tutti gli sforzi vengano vanificati

ANCONA – «Pnrr, stato dei progetti e delle opere in sanità? Tanti ritardi e pochi soldi spesi nelle Marche». Questo è quanto emerge dai dati elaborati dalla Cgil ma forniti da Regis, la piattaforma del Mef. Secondo Loredana Longhin, segretaria regionale Cgil, «si rischia che tutto venga vanificato».

