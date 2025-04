Ploom presenta Connected Sensations alla Milano Design Week

Ploom, il brand globale di tabacco riscaldato di Japan Tobacco International (JTI), durante la Milano Design Week, ha presentato “Connected Sensations”: un'esperienza immersiva per consumatori adulti pensata per sprigionare emozioni e stimolare i sensi. Si tratta di una nuova indimenticabile experience, dopo quella dell'anno passato, che incarna l'unicità dello spirito del brand, caratterizzato da un Design ricco di significato e da un'emozionante esplorazione sensoriale. Quest'anno, Ploom – l'alternativa al tabacco tradizionale, progettata per offrire ai consumatori un'esperienza di consumo del tabacco più piacevole e personalizzata. Rappresenta l'innovazione più recente di JTI nel mondo del tabacco riscaldato, proponendo una combinazione unica di gusto autentico, tecnologia HeatflowTM avanzata e Design premium - porta la sensorialità a nuovi livelli con un'esposizione multisensoriale senza precedenti, caratterizzata da un mix di arte digitale, effetti video interattivi e Design immersivo. Leggi su Liberoquotidiano.it , il brand globale di tabacco riscaldato di Japan Tobacco International (JTI), durante la, hato “”: un'esperienza immersiva per consumatori adulti pensata per sprigionare emozioni e stimolare i sensi. Si tratta di una nuova indimenticabile experience, dopo quella dell'anno passato, che incarna l'unicità dello spirito del brand, caratterizzato da unricco di significato e da un'emozionante esplorazione sensoriale. Quest'anno,– l'alternativa al tabacco tradizionale, progettata per offrire ai consumatori un'esperienza di consumo del tabacco più piacevole e personalizzata. Rapl'innovazione più recente di JTI nel mondo del tabacco riscaldato, proponendo una combinazione unica di gusto autentico, tecnologia HeatflowTM avanzata epremium - porta la sensorialità a nuovi livelli con un'esposizione multisensoriale senza precedenti, caratterizzata da un mix di arte digitale, effetti video interattivi eimmersivo.

