Ilrestodelcarlino.it - Plogging a Modena est: "Dodici sacchi di rifiuti"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

In due ore e tre chilometri percorsi hanno raccolto 12didi ogni genere sparsi tra aiuole e aree verdi: sigarette, ciabatte, padelle, AirPods, fazzoletti, confezioni di merendine. Un ‘bottino’ enorme che ha definitivamente convinto i promotori non solo a ripetere l’esperienza, ma a renderla abituale ogni due settimane. ‘Ricco’ bilancio dunque purtroppo per l’attività diorganizzata ieri dal gruppo I loveest, che presto diventerà associazione. "Siamo ormai 1.157 amici, tutti residenti nel quartiere o che hanno parenti o amici che vivono qui – racconta Gianni Valenti, l’amministratore del gruppo – vogliamo fare un salto di qualità e strutturarci in associazione, i documenti sono già quasi pronti. Organizzeremo attività culturali e sociali per rendere sempre più vivibileest".