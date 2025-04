Play il libro di Massimo Bonelli sulla musica attuale

È disponibile negli store digitali e nelle librerie "Play. Tutto quello che c'è da sapere sulla musica attuale. Gli artisti, l'industria, le tecnologie" (ROI Edizioni – 256 pp.) di Massimo Bonelli, produttore, manager e consulente musicale da oltre venticinque anni. Sono molte le domande a cui il libro risponde, delineando un ecosistema complesso e affascinante. Uno dei paragrafi è dedicato alle Speed up songs, un fenomeno diventato virale grazie a TikTok e ai contenuti brevi sui social. Sempre più spesso, infatti, gli utenti non ascoltano le tracce originali e complete, ma versioni accelerate o modificate, adattate a brevi clip virali. Questo cambiamento nelle abitudini d'ascolto sta influenzando profondamente le strategie con cui gli artisti pubblicano e promuovono la propria musica. Le Speed Up Songs sono, in sostanza, brani riprodotti a velocità aumentata, che restituiscono una sensazione di maggiore energia, leggerezza e immediatezza.

