Platinette in ospedale | la sfida di Mauro Coruzzi contro l’ischemia

Platinette, alias Mauro Coruzzi, si trova nuovamente a fronteggiare un’altra ischemia. A febbraio, poco prima del Festival di Sanremo, l’artista è stato ricoverato per accertamenti. “Il mio disturbo è tornato”, ha dichiarato su Instagram il 25 febbraio, rompendo un silenzio di due settimane. Qual è la sua condizione attuale? (Continua dopo le foto)Mauro Coruzzi ricoverato a febbraio per un’ischemiaMauro Coruzzi è stato nuovamente ricoverato a febbraio a causa di un’ischemia. Questo nuovo malore ha influenzato il suo cammino di recupero. Nei video su Instagram, il linguaggio, già compromesso dall’ictus del 2023, appare ulteriormente colpito. Tuttavia, Platinette continua a scherzare e tranquillizzare i fan. (Continua dopo le foto)Mauro Coruzzi torna a casa dopo l’ischemia, come staIl ricovero è durato quasi un mese e mezzo, durante il quale Mauro ha documentato con coraggio la sua vita in ospedale, alternando introspezione a racconti ironici. Thesocialpost.it - Platinette in ospedale: la sfida di Mauro Coruzzi contro l’ischemia Leggi su Thesocialpost.it Personaggi Tv. Dopo il drammatico ictus che l’ha colpita nel marzo 2023,, alias, si trova nuovamente a fronteggiare un’altra ischemia. A febbraio, poco prima del Festival di Sanremo, l’artista è stato ricoverato per accertamenti. “Il mio disturbo è tornato”, ha dichiarato su Instagram il 25 febbraio, rompendo un silenzio di due settimane. Qual è la sua condizione attuale? (Continua dopo le foto)ricoverato a febbraio per un’ischemiaè stato nuovamente ricoverato a febbraio a causa di un’ischemia. Questo nuovo malore ha influenzato il suo cammino di recupero. Nei video su Instagram, il linguaggio, già compromesso dall’ictus del 2023, appare ulteriormente colpito. Tuttavia,continua a scherzare e tranquillizzare i fan. (Continua dopo le foto)torna a casa dopo, come staIl ricovero è durato quasi un mese e mezzo, durante il qualeha documentato con coraggio la sua vita in, alternando introspezione a racconti ironici.

