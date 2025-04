Platinette di nuovo in ospedale | cosa succede VIDEO

Platinette, al secolo Mauro Coruzzi, si è ritrovata nuovamente a combattere contro un'altra ischemia. Lo scorso febbraio, a pochi giorni dall'inizio del Festival di Sanremo, l'artista è stato ricoverato in ospedale per accertamenti. "Il mio disturbo è tornato", aveva raccontato lui stesso su Instagram lo scorso 25 febbraio, rompendo un silenzio durato due settimane. Come sta oggi Mauro Coruzzi? (Continua dopo le foto)Leggi anche: "Il Turco", Greta Ferro rivela come è stato girare scene d'intimità con Can YamanLeggi anche: "Ulisse" di Alberto Angela riparte stasera su Rai 1: la prima puntata sul pittore Vincent van GoghMauro Coruzzi ricoverato a febbraio per un'ischemiaMauro Coruzzi è stato ricoverato nuovamente a febbraio a causa di un'ischemia.

