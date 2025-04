Plastic Free a San Salvo Marina | 20 sacchi di rifiuti raccolti

Salvo Marina ha ospitato una nuova tappa dell’evento Plastic Free “Puliamo insieme l’ambiente”, che ha visto la partecipazione di circa 30 volontari uniti dall’obiettivo comune di tutelare l’ambiente lottando contro l’inquinamento da Plastica.Durante il. Chietitoday.it - Plastic Free a San Salvo Marina: 20 sacchi di rifiuti raccolti Leggi su Chietitoday.it Domenica 6 aprile, il lungomare di Sanha ospitato una nuova tappa dell’evento“Puliamo insieme l’ambiente”, che ha visto la partecipazione di circa 30 volontari uniti dall’obiettivo comune di tutelare l’ambiente lottando contro l’inquinamento daa.Durante il.

Plastic Free a San Salvo Marina: 20 sacchi di rifiuti raccolti. Pulizia ambientale con Plastic Free Odv Onlus. Plastic free, raccolti oltre 20 sacchi di rifiuti sulla spiaggia di San Salvo Marina. Appuntamento di pulizia ambientale lungo la Val di Zena. San Benedetto, unisciti a Plastic Free: insieme per un Pianeta Senza Plastica!. Plastic Free, Calabria virtuosa nel 2024: a Reggio Calabria si distingue San Ferdinando. Ne parlano su altre fonti

SAN SALVO MARINA: RACCOLTI 20 SACCHI DI RIFIUTI SUL LUNGOMARE DA 30 VOLONTARI - SAN SALVO – Domenica 6 marzo, il lungomare di San Salvo Marina (Chieti) ha ospitato una nuova tappa dell’evento Plastic Free “Puliamo insieme l’ambiente”, che ha visto la partecipazione di circa 30 vo ... (abruzzoweb.it)

Olbia, operazione Plastic free a Cala Saccaia: raccolte sei tonnellate di rifiuti - Tra i sacchi anche barattoli di vernice, elettrodomestici e materassi. In campo 70 volontari, tra loro anche studenti e turisti ... (msn.com)

Plastic free sale in cattedra - I volontari Plastic free sono saliti in cattedra all’istituto Cipriani-Colombo in via san Francesco incontrando allieve/i di una classe seconda per illustrare l’attività svolta dell’associazione, ma ... (polesine24.it)