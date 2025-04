Thesocialpost.it - Più vicina la semilibertà per Stasi: ecco da cosa dipende

Leggi su Thesocialpost.it

Le dichiarazioni di innocenza rilasciate da Albertonelle ultime settimane non influiranno sulla decisione che i giudici del Tribunale di Sorveglianza di Milano prenderanno riguardo alla richiesta dipresentata dal condannato.Leggi anche: Minacce di morte a Trump: “Tante pallottole per la sua testa vuota”, intelligence in allarmeSecondo fonti giudiziarie, per poter ottenere la liberazione condizionale, è invece fondamentale dimostrare un autentico pentimento. Mercoledì 9 aprile si terrà l’udienza in cui si discuterà l’istanza presentata dagli avvocati di, Giada Bocellari e Antonio De Rensis, per ottenere un regime penitenziario più mite, che rappresenterebbe un passo verso la sua completa liberazione. La decisione finale dei giudici, che includeranno due togati e due esperti, si baserà su un’accurata valutazione del percorso diin carcere, in particolare nel penitenziario di Bollate, dove si era costituito dopo la condanna definitiva a 16 anni per l’omicidio di Chiara Poggi.