Più di 600 partecipanti al via per la quarta edizione dell’Aviano Atletica Day

È cominciata la nuova stagione estiva in Friuli-Venezia Giulia con la quarta edizione dell'Aviano Atletica Day. La manifestazione si è tenuta il 5 aprile allo stadio "Mario Agosti" di Pordenone alla presenza di atleti di ogni età. Una competizione che rappresenta un momento di festa per lo sport.

