Pisa, via le vecchie bancarelle dal Duomo: partite le operazioni di rimozione

, 7 aprile 2025 – Sono iniziate questa mattina ledidelledel mercato turistico di piazza del. In largo Cocco Griffi, lo smantellamento delle strutture si è svolto regolarmente, senza intoppi.L’intervento fa parte del piano di riqualificazione dell’area monumentale avviato dal Comune di, che prevede una nuova collocazione per i banchi in via Contessa Matilde. Proprio sabato, il sindaco Michele Conti ha presentato le prime 12 nuove postazioni, che andranno a sostituire altrettanti banchi. Il nuovo assetto rientra nel più ampio progetto di restyling dell’area finanziato con fondi Pnrr, integrati da risorse comunali destinate alla realizzazione delle nuove strutture di vendita. "Per la città è un giorno storico – aveva dichiarato Conti in occasione della presentazione – perché portiamo a soluzione un problema di cui si discute da decenni.